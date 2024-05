El aire de La Ceiba también está contaminado

Este cambio en el ambiente no solo es visible, sino que las partículas contaminantes están comenzando a afectar la respiración de la población.

Amparo Gonzales, una habitante de La Ceiba, expresó: “Con solo salir a la calle uno siente que se ahoga, que le falta la respiración y un ardor en la garganta. Antes no se sentía así, pero es por el humo. Yo pensaba que solo a uno de la tercera edad ya no respira igual que un joven, pero le he preguntado a personas más jóvenes y sienten lo mismo”.

El humo viene acompañado de altas temperaturas, que se perciben en los últimos días arriba de los 34 grados y una sensación térmica de 43 grados.

Los golpes de calor están afectando a la ciudadanía. Por eso, las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) recomiendan reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.

Florentino Martínez de Copeco explicó: “Los golpes de calor están causando que se les suba la presión sobre todo a las personas de la tercera edad. En el centro de salud hemos tenido un aumento de pacientes afectados por los golpes de calor, por eso se les pide no permanecer en las calles si no es necesario”.

Se espera que el clima cambie en los últimos días de mayo. Las autoridades de Copeco anticipan que para ese tiempo caigan las primeras lluvias.