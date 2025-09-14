Jóvenes aceleran transición hacia la economía digital

San Pedro Sula

Las nuevas generaciones de hondureños están marcando un cambio decisivo en los hábitos financieros del país: menos uso de efectivo y más transacciones digitales mediante tarjetas de débito, crédito y plataformas en línea.

Cifras de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) indican que el número de tarjetas de débito pasó de 1,925,280 en 2012 a 7,433,644 en septiembre de 2025. Las de crédito aumentaron de 694,953 a 1,219,679 en el mismo período.

Este giro responde a la inversión de la banca en servicios digitales, el acceso más amplio a internet y el crecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, que ha facilitado el uso de teléfonos inteligentes para operaciones financieras.

El Gobierno, a través de la CNBS, promueve la digitalización de los servicios. El 5 de junio lanzó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030, que busca que el 70% de las entidades supervisadas ofrezcan productos digitales para sectores vulnerables.

“Los jóvenes exigen herramientas digitales para realizar operaciones. Incluso enseñan a sus padres y abuelos a usar la banca en línea. La generación de 2002 es full tecnología”, afirma José Luis Dubón Tejada, consultor contable y financiero de Bills Office 17 en San Pedro Sula.

Expertos señalan que el crecimiento del 286% en tarjetas de débito entre 2012 y 2025 refleja avances en inclusión financiera, especialmente entre mujeres, personas de bajos ingresos y habitantes de áreas rurales. Riesgos de mayor endeudamiento

El informe Global Findex Database 2025, del Banco Mundial, advierte que en economías de ingresos bajos y medios la rápida expansión del crédito digital ha generado más inclusión, pero también riesgos de sobreendeudamiento: un 18% de los adultos con préstamos formales reportó problemas para cumplir pagos en el último año.

En Honduras, la cartera de tarjetas de crédito alcanzó L80,557 millones al 31 de julio de 2025, con un nivel de mora de 2.8%.