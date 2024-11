Informe del INE asegura que 85,879 personas hallaron trabajo este año

TEGUCIGALPA

El informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, denominado “Resultados de la medición de la pobreza en el 2024”, establece que 85,879 personas han sido ocupadas en 2024 en relación con 2023, “un claro indicativo de que las políticas laborales están teniendo un impacto positivo”.

El informe enfatiza en que el país ha logrado mejoras en el ámbito laboral, ya que la tasa de desempleo ha disminuido en los últimos años. “En 2020, el desempleo alcanzó su punto máximo de 10.9%. Sin embargo, gracias a la recuperación económica, esa tasa se redujo a 5.2% en junio de 2024, marcando el nivel más bajo del período analizado”, establece el informe. Los datos dados a conocer establecen que el número de personas ocupadas ha crecido, alcanzando 3,724,971 en 2024, lo que representa un aumento de 85,879 personas con relación a 2023.

“A pesar de este crecimiento, persisten los problemas con la subocupación, aunque ha disminuido. La subocupación por insuficiencia de tiempo pasó del 19.1 en 2023 al 8.5% en 2024, mientras que la subocupación por insuficiencia de ingresos también mostró una leve reducción, pasando del 35.2% al 34.8%”, destaca el documento.

Benjamín Vásquez, dirigente del sector obrero, considera que “el desempleo en el país ha llegado a cifras demasiado altas y no es posible que estén hablando de cifras tan grandes”. “Esa cifra de 85,879 es irreal, esas no son cifras creíbles, porque si así fueran no se hablara de desempleo en el país. ¿Por qué cree que la gente migra del país? Porque no tiene empleo y no tiene posibilidades de tener un buen trabajo aquí en el país”, destacó Vásquez.

“El desempleo es una situación que debe llamarnos la atención en el país”.

Humberto Lara, también dirigente obrero, dijo que “en datos estadísticos las cifras no van a coincidir. Tal vez se ha crecido en algunos rubros, pero definitivamente es bastante sorprendente la cifra que plantea el INE, que establece que ha mejorado en empleo en el país, y la verdad que hay bastante desocupación laboral”. Las cifras que se han presentado no son reales. Que haya crecido en un porcentaje menor es posible, pero que sea legítimamente real no es cierto porque hay bastante desempleo y desocupación masiva y no concuerda con lo que el INE dice”, recalcó Lara.