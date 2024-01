Gobierno instan a Salvador Nasralla a renunciar a su salario

“A los designados, la presidenta les delega funciones y recursos. En su primer año la presidenta le otorgó una serie de recursos a cada designado y al designado Nasralla fue a quien más se le designó, pero en su momento lo comenté que no fue ordenado al momento de rendir cuentas por el manejo del presupuesto”, indicó.

El funcionario explicó que el salario de 109 mil lempiras mensuales se le sigue dando a Nasralla, pero no el presupuesto a su despacho por diversas razones.

“Es evidente que hay una ruptura de parte de él con el gobierno. Se le sigue pagando su salario y en cuanto al trabajo que hace pues yo lo veo despotricando contra el gobierno y tomádose fotos con gente que ha andado en golpes de Estado.

El designado no está haciendo un trabajo dedicado al beneficio de la población como lo han hecho los otros dos designados”, agregó. ¿En los restantes dos años de gobierno ya no se le dará presupuesto? Se le consultó a Pastor, y respondió que “a menos que rectifique y comience a rendir cuentas claras con el recurso público, no veo posibilidades que eso cambie”.