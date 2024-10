No hay contratos de camarón con China

Tegucigalpa

Fredis Cerrato, ministro de Desarrollo Económico, manifestó ayer que el Gobierno no prometió al sector camaronero que China iba a comprar determinado número de contenedores de camarón.

El funcionario explicó que eso le compete directamente a los empresarios y que tienen cierta desventaja.

“Hay que aclarar que con China no se firmaron contratos, los camaroneros tenían una expectativa de ventas. Esperamos que el producto se los compren a un precio adecuado, ya que quien negocia los contratos son los empresarios”, agregó.

El titular de Desarrollo Económico advirtió que “yo no inventé ni el Gobierno inventó que se iba a vender X cantidad de contenedores, lo anunciaron ellos que habían llegado a un acuerdo. Luego dijeron que en el camino ha habido variables en el precio y hay que decir que hay distancias, ya que ellos no tienen representantes directos de sus empresas negociando en China, lo que ha afectado”. Cerrato mencionó que aún no llegan a acuerdos para el tratado de libre comercio con China.