Fustigan a ministra de Salud por declaraciones

Los comentarios de los ciudadanos por lo que dijo en video no se hicieron esperar. “Entonces, señora, muy simple, que “su ministerio” no exija servicio social a los estudiantes de la privada. Solo así verán que son los doctores sociales quienes le solventan al Gobierno la falta de contratación de médicos”, fue el comentario que dejó la internauta Lesly Salgado.

El médico y diputado Carlos Umaña le aclaró a la ministra de Salud que los hospitales públicos son del pueblo hondureño.

“Los hospitales no son de ninguna universidad, yo estudié en la Unah y no construyó el San Felipe, el Hospital Escuela, el Catarino ni el de Atlántida. Los hospitales son del pueblo hondureño, no son de nadie más”, dijo Umaña.