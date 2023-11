“No vamos a cuidar las espaldas de nadie”: Johel Zelaya

El fiscal general interino, Johel Zelaya, aseguró en la mañana de este viernes en una conferencia de prensa que no va a trabajar para cuidarle las espaldas de nadie.

En sus declaraciones a periodistas habló sobre la justicia selectiva de la que especula que hará como fiscal general interino, los requerimientos fiscales pendientes y los argumentos jurídicos para estar en el cargo.

“Tengo la investidura necesaria para perseguir el delito, y no vengo a cuidarle la espalda a nadie”, indicó Zelaya, quien ayer tomó posesión como fiscal general interino del Ministerio Público.

“Me pueden mandar mil mensajes al día. No tengo miedo, solo Dios me puede quitar del cargo”, afirmó.

“Hay que ser coherente, me atacan porque no me conocen, tengan la certeza de que no le voy a fallar al pueblo hondureño, no me voy a hincar a nadie”, destacó.