Fiscal general asegura que acusaciones no son “persecución política”

“Eso no es político. Nosotros somos una institución autónoma. Me decían mis padres que a los políticos no hay que ponerles cuidado, porque en cualquier momento lo meten en problema a uno”, empezó diciendo Zelaya. Manifestó que sobre la muerte violenta de Isy Obed Murillo, “estamos valorando esa tesis de ampliar la acusación y esperamos que todo salga bien”. “Quiero decirles que no tengo nada contra don Romeo. De hecho, fue jefe mío en Hondutel, no existe ninguna valoración personal de don Romeo, ni de su familia”, destacó.

“Se vienen más requerimientos y no lo vamos a decir. El pueblo hondureño lo va a saber. Y yo quiero que por favor, por medio de ustedes, olvidemos esa cantaleta de que es político, no hay nada de político, en lo absoluto”, recalcó. “No hay manera de que el Ministerio Público se eche para atrás, ni en los próximos requerimientos que van a venir, donde el pueblo se va a dar cuenta sobre la corrupción en este país”.

Con relación al narcovideo donde aparece Carlos Zelaya, Johel Zelaya dijo: “Todas las investigaciones están abiertas. Yo he sido claro sobre las acusaciones de todas las personas que se han mencionado. Aquí se investiga a quien se tenga que investigar”.