Expertos aconsejan recuperar la credibilidad del pueblo hondureño

“La casa política no tiene respuestas. La única conclusión es que el país anda mal políticamente, hay una debilidad en el liderazgo y hay una intención de mostrar efervescencia política que nos conduzca a una situación que puede ser una asamblea constituyente o una transformación de modelo liberal a socialista. Esa quimera de golpe de Estado no lo cree nadie”, reiteró

“No quiero desaprovechar esta oportunidad para manifestar lo siguiente: General Mario Raúl Pacheco, no a los golpes de Estado; general Isaías Barahona, no a los golpes de Estado; general Romeo Vásquez, no a los golpes de Estado; general Maldonado Galeas, no a los golpes de Estado”, mencionó Fortín.

Por su parte, el autogolpe de Estado que también se menciona en las diferentes fuerzas políticas se refiere a que las instituciones que, según la ley, deben encargarse de mantener la paz, democracia y orden público, están participando y coordinando movilizaciones políticas. Lo anterior es, para algunos analistas, el génesis de una violación constitucional que da la percepción de que el mismo gobierno quiere darse un autogolpe de Estado.