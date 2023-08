No “amarran” consensos porque Libre quiere el fiscal general

Fue por esa falta de acuerdos que la convocatoria de Redondo para la sesión a las 3:00 pm de ayer no se concretó. El llamado fue trasladado para este jueves a las 11:00 am. “En vista de las jornadas extensas que estamos realizando con las diferentes bancadas y congresistas, he decidido posponer la hora de la sesión con el objetivo de dar tiempo para lograr los consensos necesarios”, argumentó Redondo.