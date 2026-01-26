Estas calles de Tegucigalpa estarán cerradas por toma de posesión de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras

Entre los puntos que estarán cerrados se encuentran la antigua funeraria Auxiliadora, el semáforo de la esquina Chinda Díaz, el semáforo del parque central, los accesos por Larach y Banco Occidente, la esquina de la Tesorería General de la República, la antigua Casa Presidencial, el Puente Mallol desde Palo de Hule, el Puente La Isla, el acceso al puente peatonal del mercado La Isla y la salida del edificio Midence Soto, frente al parque La Merced.

Varias calles y accesos de la capital permanecerán cerrados este martes 27 de enero debido a la toma de posesión del presidente Nasry Asfura , informaron autoridades de tránsito y seguridad.

Las autoridades recomendaron a los conductores planificar rutas alternas y evitar circular por las zonas afectadas para reducir la congestión vehicular. Además, aseguraron que los vehículos de emergencia y transporte público tendrán acceso controlado durante los cierres.

Cerca de 3,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantendrán resguardadas las inmediaciones del Congreso y zonas aledañas, como parte de las medidas para garantizar el orden público durante los actos oficiales.

Asfura prestará juramento en una ceremonia sencilla que se celebrará en la sede del Congreso Nacional, en Tegucigalpa, sin la presencia de presidentes de otros países, por razones de austeridad, según reiteró el domingo el nuevo mandatario hondureño para el período 2026-2030.

La comunidad internacional estará representada en la toma de posesión de Asfura, ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, por los embajadores y titulares de organismos acreditados en Tegucigalpa.