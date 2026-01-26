Siga en vivo la sesión ordinaria del Congreso Nacional hoy lunes 26 de enero

Tegucigalpa, Honduras

Con el quórum requerido, la sesión legislativa de este lunes 26 de enero de 2026 inició a las 10:56 de la mañana.

El pleno del Congreso Nacional celebra este lunes 26 de enero su sesión ordinaria, tras la instalación de la primera legislatura del nuevo período.

¿Cómo fue la instalación de la primera legislatura?

En la primera jornada legislativa del nuevo período, el Congreso Nacional desarrolló una sesión de más de cuatro horas, en la que se presentaron diversas iniciativas y también se registraron manifestaciones en los alrededores del hemiciclo.

Durante el debate, los congresistas expusieron propuestas relacionadas con temas políticos, sociales, económicos y de seguridad ciudadana.

Entre los primeros planteamientos figuró la venta del avión presidencial, propuesta por Edgar Mejía (Partido Nacional), así como un proyecto para el desempleo parcial y por hora, presentado por Jorge Calixt (Partido Liberal) y Erick Alvarado (Partido Nacional).

También se abordó la asignación de recursos para el tramo carretero Pito Solo–Ceibita, iniciativa de Joís Rolando Sabilón (Partido Liberal).

En materia educativa, se propuso la entrega de kits de maquinaría a municipalidades, con el objetivo de apoyar actividades y obras a nivel local.

Además, el Congreso registró la iniciativa “Mejora de la carrera docente”, presentada por Natalia Álvarez (Partido Nacional), como parte de las propuestas enfocadas en el fortalecimiento del sector educativo.

Otro de los temas discutidos fue la amnistía municipal sectorial, propuesta por Mario Segura (Partido Liberal).

A esto se sumó una iniciativa para finalizar la mora quirúrgica en el sistema de salud pública, presentada por Kivett Bertrand (Partido Nacional), en un intento por atender el rezago de procedimientos médicos en hospitales estatales.

En seguridad, se planteó el impulso de nuevas rutas de libramiento vehicular intermunicipal, una propuesta de Tirza López (Partido Liberal).

Asimismo, se presentó una propuesta sobre ampliación del régimen de importación temporal en aduanas, impulsada por Lenin Valeriano (Partido Nacional), que apunta a facilitar ciertos procesos vinculados a comercio y logística.

Dentro de las propuestas de infraestructura, destacó la construcción del tramo carretero CA-4 entre Cucuyagua y Santa Rosa de Copán, iniciativa de Waleska Valenzuela (Partido Liberal).

Además, se incluyó un planteamiento para la incorporación de jóvenes en el recurso humano de empresas públicas y privadas, impulsada por Iroshka Elvir (Partido Liberal).

Finalmente, también se propuso la ampliación de la cobertura desde las regionales de La Unah, iniciativa presentada por Erika Urtacho (Partido Liberal), como parte de los temas enfocados en educación superior y acceso universitario en el país.