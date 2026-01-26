  1. Inicio
Milagro Flores sorprende con inesperado acto en su fiesta de cumpleaños

Milagro Flores a través de un video compartió todos los momentos vividos en su fiesta de cumpleaños.

La querida y excéntrica presentadora de televisión Milagro Flores arribó a sus 32 años y fue sorprendida con una mega fiesta de cumpleaños por sus amigos.
Durante el festejo Milagro Flores bailó, cantó y fue agasajada con regalos, pero la bella presentadora sorprendió con un con inesperado acto en memoria de un ser querido.
A su estilo, Milagro Flores compartió cada momento vivido en la fiesta a través de sus redes sociales, donde sus seguidores pudieron vivir la celebración casi en tiempo real.
Milagro se mostró sorprendida y emocionada por el detalle, ya que no esperaba la magnitud de la celebración realizada por sus amigos.
“Llegaron todos vestidos de blanco, según yo iba a tomarme una copita con mis amigas, pero vean, tenían sorpresa y todo preparado... me encantó el detalle”, relató Milagro a través de un video compartido.
Durante la noche, la presentadora disfrutó bailando y cantando, acompañada de sus amigos y familiares, quienes se volcaron en aplausos y risas para hacer de la velada un momento memorable.
Uno de los momentos más emotivos llegó con la presencia de dos grupos de mariachis, que amenizaron la celebración y lograron generar un ambiente de alegría y nostalgia al mismo tiempo.
El primero llegó durante la fiesta, mientras que el segundo apareció a la medianoche acompañado de la presencia del tiktoker Supremo sorprendiendo a Milagro y a los invitados.
En medio de la celebración, Milagro decidió sorprender con inesperado acto que era endir un emotivo homenaje a la periodista fallecida Mayra Tercero.
Milagro Flores invitó a sus amigos a recordar a su apareciada amiga Mayrita Tercero a recordarla con amor y alegría, tal como ella lo hubiera deseado.
“Cerremos los ojos y dediquemos este minuto a Mayrita Tercero con mucho amor y cariño”, expresó Milagro, recordando la alegría y energía que caracterizaban a su amiga.
Milagro agradeció a todos por el detalle y la dedicación, reconociendo que la celebración fue un reflejo del cariño que le tienen sus amigos y seres queridos. La presentadora cerró su mensaje con palabras de agradecimiento a Dios y a la vida por un año más: “Gracias a Dios por mis amigos, gracias por la salud, gracias por un año más de vida, gracias amigos, gracias por estar acompañándome en este día tan especial”.
