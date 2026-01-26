Milagro Flores sorprende con inesperado acto en su fiesta de cumpleaños

Milagro agradeció a todos por el detalle y la dedicación, reconociendo que la celebración fue un reflejo del cariño que le tienen sus amigos y seres queridos. La presentadora cerró su mensaje con palabras de agradecimiento a Dios y a la vida por un año más: “Gracias a Dios por mis amigos, gracias por la salud, gracias por un año más de vida, gracias amigos, gracias por estar acompañándome en este día tan especial”.