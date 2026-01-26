  1. Inicio
Horóscopo de hoy, 26 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 09:12 -
  • Agencia EFE
Necesitas descansar, no sólo tu cuerpo te lo pide, la mente también. No te lleves trabajo a casa esta semana.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Deberás hacer ahora algún desembolso de dinero, pero muy positivo para tus intereses, ya que estará relacionado con viajes al extranjero, parte de una transformación que vives y que facilitará bastante tu trayectoria en un futuro no muy lejano.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Jornada de balance en lo que respecta al trabajo. Plantéate nuevas metas para los próximos días y evalúa lo que has conseguido hasta el momento. En lo sentimental, aunque algunas veces tiendas a imponer tu criterio, tendrás que ir cediendo terreno.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Cuídate de las críticas acerca de ciertas personas de tu alrededor; aunque tú lleves la razón no se lo tomarán muy positivamente. Últimamente se te ha tachado de ácido en tu entorno profesional y sería prudente cambiar de actitud.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Se te plantearán conflictos laborales que sabrás solucionar con tu inteligencia y tu demoledora sinceridad. Aunque alguien te saque de tus casillas, procura dar tu opinión en todo momento. Alarga lo que puedas los ratos de sueño.
LEO (23 julio - 22 agosto). Si andas cada vez más justo económicamente, aprende a valorarte y habla con tus jefes para obtener unos ingresos más justos por tu trabajo; puede que estés en el punto ideal para buscar otros ambientes en los que desarrollar tu talento.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). No te compliques la vida metiéndote en gastos que no podrás asumir en un plazo razonable; valoras demasiado el equilibrio financiero para meterte en líos innecesarios. El trabajo te deparará sorpresas muy apetecibles. Sigue en esa línea.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tu jornada laboral se va a ver afectada por un malentendido con alguien de ese entorno y te vas a llevar más de una sorpresa. En lo personal, tendrás que tomar una decisión que te acercará más a la persona amada; su entrega será totalmente sincera.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tendrás un gran éxito en el trabajo. Te vas a ver involucrado en una situación en la que vas a tener que tomar una decisión rápidamente y con mucho estrés, pero lo vas a hacer correctamente. Tus jefes te lo van a reconocer y su concepto sobre ti va a cambiar radicalmente.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Día de reconciliaciones con familiares o personas no muy allegadas, como vecinos o conocidos. Surgirán situaciones que propicien ciertas conversaciones para favorecer el entendimiento entre todos. Finalmente, te sentirás bien contigo mismo.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si trabajas por tu cuenta o te dedicas a los negocios, gozarás de una jornada desprovista de problemas. La tranquilidad llenará tu vida profesional y te invitará a disfrutar de los placeres propios del tiempo libre.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tendrás que andarte con cuidado en tu trabajo porque las trampas estarán por todas partes; procura no dar opiniones abiertamente, en concreto con las personas que no sean de tu confianza. En lo personal, buen momento para sincerarte con tu pareja.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Es posible que hayas planeado alguna reforma en el hogar en los últimos días. Gracias a un dinero extra que te cae del cielo, podrás organizar las obras y algo más. Buen momento en el trabajo para concretar objetivos y luchar por ellos.

