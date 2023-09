Estancadas negociaciones en conflicto de tierras en Colón

“No hay voluntad de solucionar este problema, solo se nombran comisiones y no se llega a nada. El gobierno solo usa la fuerza porque hay un acuerdo firmado que no se respeta porque han desalojado a varios campesinos y aunque hay una nueva comisión no hay avances”, aseguró de forma anónima un dirigente campesino aglutinado a la Plataforma Agraria.

Por su parte una fuente ligada al Instituto Nacional Agrario (INA), manifestó que “los desalojos que se han hecho en los últimos meses luego del anuncio de la presidenta Xiomara Castro, son en las tierras que no están dentro del acuerdo firmado en febrero de 2022”.

Desde diciembre de 2021 a la fecha, supuestos campesinos iniciaron una escalada de usurpaciones de tierras en los departamentos de Choluteca, Atlántida, Yoro, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Copán y Colón, siendo este ultimo el más afectado con 30,000 manzanas, de las 36,451.17 que hay invadidas en la actualidad.

“Exigimos a la presidenta Xiomara Castro tomar acciones inmediatas ante las decisiones de abuso de poder, ilegalidad y atropellos por parte de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a Tierra, contra nuestras familias campesinas que luchan pacíficamente por reivindicar el derecho a las tierras”, pidió la Plataforma Agraria en un comunicado hecho público.

Según datos oficiales, 2,400 millones de dólares se dejaron de invertir en Honduras producto de las invasiones en 2022.