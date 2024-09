Honduras es el segundo país de América donde nacen más niños

En el ámbito de América Latina y el Caribe, Honduras es el segundo con más nacimientos por cada 1,000 habitantes después de Haití. El sistema de Estadísticas de la Cepal (Cepalstat) indica que la Tbn hondureña es de 21.65 (difiere con la de Odu) y la haitiana de 21.94 en el presente año.

Con esta tendencia, si el gobierno actual y los próximos no invierten en educación y salud, primordialmente, Honduras se perpetuará como una fábrica de pobres que emite miles de emigrantes a países desarrollados o, en caso contrario, en una sociedad próspera con recurso humano capacitado para enfrentar los nuevos desafíos.

El país presenta una elevada tasa de natalidad debido, entre otros factores, al acceso limitado a la educación sexual y reproductiva, especialmente en zonas rurales, donde la falta de programas efectivos de planificación familiar y la cultura tradicional fomentan familias numerosas; la pobreza y las limitadas oportunidades económicas inciden profundamente en esta conducta que provoca un aumento de personas viviendo en condiciones precarias.

Arely Martínez, 36 años, es una de las personas que ha contribuido a mantener a Honduras con una Tbn alta en la última década. Ella es madre de cinco hijos y sufraga todos los gastos de la familia con las escasas ganancias obtenidas con la venta de huevos por medio de WhastsApp.

“Soy madre soltera, tengo cinco hijos, de 12, 9, 7 y 4 años y la última de 9 meses. Tuve varios hijos porque cuando era joven pensé que podía tenerlos de dos en dos porque mi papá es gemelo, pero no resultó así... Los tres grandes los tengo en la escuela, deseo que ellos tengan las oportunidades que no he tenido yo por haber llegado hasta primero de bachillerato. Yo me separé del papá de mis hijos porque él bebía alcohol y sola estoy sacando adelante a mis hijos”, relata.

Para “darles de comer” a los hijos, Martínez vende entre 200 y 300 huevos jumbo los sábados y domingo a sus clientes que le hacen los pedidos a través de WhatsApp. El resto de la semana, se dedica a cuidar a los niños con quienes vive en una casa que les donó el suegro.

“Por ahora tengo la capacidad para mantener y darle una buena crianza a mis hijos. Ellos comen los tres tiempos, cuando se enferman voy al dispensario público a buscar las medicinas... Muchas veces he pensado en emigrar a Estados Unidos para buscar mejores condiciones económicas, pero no tengo valor. Una amiga que tiene cinco hijos si lo hizo, se fue y dejó a los niños con la abuela. Ella tiene un año y medio de estar en México y no logra pasar”, dice Martínez, quien, antes de descubrir el negocio de los huevos, cayó en depresión tras haber perdido el trabajo en un restaurante de San Pedro Sula.

Martínez vive en Choloma, municipio de Cortés, un departamento que, pese a su alto nivel poblacional, mantiene una Tbn de 20.04, no tan baja, pero inferior a las de Gracias a Dios (23.74), Intibucá (22.75) y Comayagua (22.72), las tres más altas del país.