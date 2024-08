Más del 70% escuelas públicas solo tienen uno o dos maestros

“A los niños que están en los grados de primero a sexto les doy las clases en la mañana. Los divido en dos ciclos, un ciclo es de primero a tercero y el otro ciclo es de cuarto a sexto. A todos les doy la misma clase al mismo tiempo, pero a cada niño le enseño lo que necesita según el grado en el cual está”, explicó Leiva Ayala, la metodología de trabajo que utiliza en medio de limitaciones en una comunidad rural extremadamente pobre.

Esta escuela la construyó el alcalde de Santa Cruz, Marlon Pineda, y la inauguró en 2019. Consta de solamente tres aulas: en dos de estas, la profesora Leiva Ayala imparte clases a los de educación primaria y en otra, una maestra pagada por la municipalidad atiende a los niños de preparatoria.

“En 2022, participé en un concurso y gané esta plaza. Es una aldea muy pobre, pero está cambiando gracias a los esfuerzos que hace el alcalde Marlon Pineda; él, además de construir la escuela, ha creado huertos escolares. Cuando yo llegué aquí, los niños de quinto grado no sabían ni las vocales. El gobierno de Xiomara Castro y el alcalde están haciendo todo lo posible, nos traen las mochilas y útiles y la merienda para que los niños no falten, pero no es fácil”, dijo esta maestra que se ha convertido en ciudadana ejemplar en la zona.

Porque considera que tiene un compromiso con el país por ser maestra, Leiva Ayala, de 46 años de edad y con 25 de experiencia en educación, imparte las clases ad honorem a los alumnos matriculados en el ciclo de séptimo a noveno y los fines de semana también ofrece clases sin cobrar un salario a los niños de la Escuela Victoria Carrasco de la comunidad Puerto Escondido de ese mismo municipio.

Cifras del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) indican que en el país hay 4,500 escuelas atendidas por un docente y 6,000 escuelas por dos docentes de unas 16,000 que existen en todo el país.