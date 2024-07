$!Dos de cada cinco niños están fuera del sistema educativo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. -

“Más de un mes tiene de no ir al colegio y ya no quiere volver, dice que no sirve para nada y prefiere ir a ayudarle a su papá en la obra, dice que ahí al menos le pagan al día y ya viene con sus centavitos”, contó a LA PRENSA Premium doña Clementina (nombre ficticio).

Su hijo Alan, de 16 años, que repetía por segunda vez tercero de ciclo, decidió abandonar sus estudios, convencido de que no tienen sentido. “Yo ya no me meto con él, es bien necio y los consejos de su papá no ayudan, le sigue la corriente porque él tampoco quería que estudiara mi muchachito”, lamentó la señora.

Don Manuel, el padre de Alan, es un hombre trabajador pero severo. Desde que la economía familiar cayó, insistió en que todos deben contribuir de alguna manera. “Yo quería que él fuera alguien en la vida porque como uno no tuvo la oportunidad, sueña con que ellos la tengan para que vivan mejor, pero a él no le interesa”, expresó la madre.

Como Alan, muchos jóvenes enfrentan decisiones similares, aunque por distintas circunstancias. Algunos optan por abandonar los estudios, mientras que otros ni siquiera se matriculan.

Actualmente, hay 1,175,787 niños de entre 3 y 17 años sin acceso a las aulas, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos hasta finales de mayo de ese año.

Además, el INE reportó que 845,258 estudiantes de entre 5 y 17 años no están inscritos en el sistema educativo. Sin embargo, para este reportaje, se consideraron los alumnos desde los 3 hasta los 17 años, dada la alta competitividad del sistema privado y su demanda desde temprana edad.