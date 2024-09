Canasta básica alimenticia sube a 12,439 lempiras al mes de agosto

Aunque la CBA se cotizó a 12,229.4 lempiras a inicios de 2024, esta se elevó a L12,309.6 a abril pasado, con un alza de L80.20. Sin embargo, en mayo y junio la canasta básica registró una reducción de 67.50 lempiras para pagar L2,448.4 de costo per cápita promedio, equivalente a L12,242.1.

“El índice de alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una variación mensual de 1%, determinada por el alza de algunas frutas y verduras (zanahoria, tomate manzano y pera, mango, lechuga, cebolla, papa y plátano, entre otros cuyas cosechas han sido afectadas por los patrones climáticos), así como huevos, café, arroz, leche en polvo y pasteurizada, bistec de res y mantequilla”, subraya el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central de Honduras (BCH).

La presidenta del BCH, Rebeca Santos, mencionó que “en términos de los productos de consumo popular lógicamente muchos de ellos dependen de la temporada; los primeros meses del año requerimos lluvias, estuvimos con temperaturas muy calurosas y algunos productos se ven favorecidos, pero la lluvia llegó relativamente tarde y después cayó en bastantes cantidades”.

“Una persona que tenga el salario mínimo probablemente tenga alguna capacidad de comprar los alimentos y puede ser que le quede un déficit o no le alcance para satisfacer otras necesidades no alimenticias, pero resulta que en promedio en Honduras más o menos un 40% a 45% de la población no alcanza ese nivel del salario mínimo”, dijo el economista Martín Barahona.