Hondureñas de generaciones “millennial” y Z solo quieren dos hijos

Con ellos concuerda Lily Sabillón , una abogada de profesión en el norte del país, quien manifiesta que “uno es suficiente porque es gran responsabilidad su educación, estabilidad económica y emocional, además de darle tiempo de calidad. El mundo no está para traer tanto niño, y si ya en estas generaciones se ve tanta perversidad, no quiero imaginar lo que vivirán las futuras”, vaticinó.

Karen Hernández , una enfermera sampedrana, piensa que “se ha perdido el valor de tener una familia, ya que la mayoría de hombres no toman la responsabilidad económica ni mucho menos moral y emocional de ser padres”.

Para el economista Carlos Urbizo, la situación de difícil acceso de dinero no solo es en Honduras, sino también en otros países del mundo. “En la decisión de no tener tantos hijos, para comenzar, hay algo cultural, hablamos de muchachos que han encontrado otra forma de satisfacer su vida y no tienen tanto interés de compartir en pareja”, señaló el especialista.

Hizo hincapié en el impacto económico en los hogares. “Hay diferentes patrones de consumo, lo que sucede ahora es que los hijos exigen más. Pasa que en las zonas rurales piensan tener varios hijos para ponerlos a trabajar, y es algo que no comprendemos, mientras que en la ciudad se limita la posibilidad de tener tantos”, agregó.