Entrampadas negociaciones en el Congreso para elegir al TSC

Tegucigalpa

El Congreso Nacional inició una nueva semana de sesiones ordinarias sin un panorama claro en la elección del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y los otros nombramientos pendientes, sin consensos y sin avances significativos en las negociaciones.

La elección de los nuevos magistrados TSC y los nombramientos de las vacancias en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Política Limpia se verá retrasada una semana más, debido a la extensión del plazo de autopostulaciones al órgano contralor, proceso que dilata aún más la elección que se ha visto retrasada desde 2023.

Los acuerdos entre las fuerzas políticas se mantienen estancados debido a que Libre (Libertad y Refundación) busca empaquetar en las negociaciones la ratificación de los fiscales interinos a cambio de la elección, acción que la oposición se niega.

“Todo sigue igual, son 86 votos los que necesitan y allí es donde ellos están trabados, la extensión del plazo de autopostulaciones busca dilatar el proceso. Ellos están trabados si nosotros nos mantenemos firmes los diez que estamos firmes, ellos no tienen los 43 votos del Partido Nacional y los del PSH, están fritos”, señaló el diputado liberal, Marlon Lara.

Claudia Ramírez, parlamentaria del Partido Salvador de Honduras, apuntó que “no hay nada nuevo, aquí estos se van a llevar así, no conocemos nada, no sabemos los nombres, a nosotros no nos enseñaron el currículo de nadie”.

Nelson Márquez, subjefe de bancada del Partido Nacional, expresó que “Libre los dejó en una posición bastante difícil porque la forma en que los instalaron es ilegal”. Hasta el momento Libre solo tiene 70 votos, 50 de Libre, dos diputados de partidos minoritarios, 14 liberales, un independiente y Luis Redondo, mismos que aún son insuficientes para tener mayoría calificada de 86.

Mientras, el designado presidencial Salvador Nasralla exigió a Luis Redondo rendir cuentas sobre el presupuesto 2023 asignado al Congreso que no fue ejecutado. “En qué lugar está ese dinero, quién lo tiene, eso no lo dice el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), pero yo como vicepresidente de la república consulto, ¿dónde está ese dinero, los 648 millones de lempiras que no ejecutaron del presupuesto de 1,448 millones?”, dijo.