Empresa china demanda al Estado por incumplimiento

Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), fue del criterio que esta demanda pudo haberse evitado si la estatal no hubiese adjudicado el proyecto porque solo había un oferente.

“Nosotros fuimos de la postura que esa licitación no se diera porque solo había un oferente, no debía adjudicarse porque no había competencia. Hubo un error al adjudicar a esta empresa y para ventaja de la Enee la empresa incumplió los procedimientos y tiempos en los pagos de las garantías, por eso la estatal decide cortar la adjudicación”.

Sobre las nueve demandas del sector energético en el Ciadi y esta ante lo Contencioso Administrativo, Aguilar agregó que “es preocupante porque no deja una buena señal en materia energética de que los procesos sean transparentes y conforme a ley, esto conlleva a que grupos económicos de inversiones estén demandando al Estado”.