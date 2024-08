Salud negó saber sobre la huelga de los odontólogos

La ministra sostuvo que a través de protestas no lograrían ningún acuerdo con la Secretaría de Salud (Sesal), ya que solo se privan de un diálogo abierto. “El mensaje que dan es un mensaje equivocado, el tema de las huelgas no funciona como ustedes creen que funciona. Lo que privan es el diálogo”, reprochó la ministra.

“No me había dado cuenta que los odontólogos estaban en huelga, no se nota el impacto”, expresó Paredes.

Entre tanto, Paredes aseguró que el documento donde los odontólogos plasman sus exigencias ya está en manos del Congreso Nacional. Además la galena recomendó no optar por medidas de presión como las huelgas, ya que no le generan ningún impacto: “ La presión a través de ese medio no se nota, no tiene ningún impacto”.

También acusó a los odontólogos de utilizar a los estudiantes que están en servicio social: “No arrastren tampoco, porque han obligado a los de servicio social, no son odontólogos, son chicos que estudian”.

Además de una mejora salarial, los profesionales de la odontología también exigen equipo e insumos para los centros de salud pública.