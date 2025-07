Cae nombramiento de Toscano y Hall podría seguir en el CNE

TEGUCIGALPA

La bancada de Libertad y Refundación (Libre) no apoyará la postulación de Toscano al CNE , según anunció su candidata presidencial Rixi Moncada. Sin los votos del oficialismo, su candidatura no puede avanzar.

Entre los puntos ya puestos sobre la mesa por Libre figura principalmente la reversión o enmienda de los pliegos de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep), con el fin de eliminar la verificación humana de las actas con inconsistencias. Asimismo, trascendió que el oficialismo busca apoyo para aprobar la cuestionada Ley Tributaria.

Otro punto en juego es el orden de precedencia del órgano electoral, es decir, que el Partido Liberal acceda a declinar de la presidencia que recae en Hall el próximo 13 de septiembre y, en su lugar, asuma Marlon Ochoa, de corte oficialista.

“Ahora es que, si no les dan la presidencia del CNE en septiembre y no se retrocede con el Trep, no van a dar los votos para que se produzca la sustitución de la doctora Hall y funcione normalmente el CNE”, denunció la diputada liberal Maribel Espinoza.

Espinoza calificó de “extorsión” las condiciones planteadas por Libre y culpó al oficialismo por cualquier atraso en el calendario electoral: “Es su exclusiva responsabilidad si no tenemos Trep oficial. El martes dirán en el Congreso que prorroguemos el plazo para el Trep”.

“Hay que pagar primero la extorsión que (se) ordena desde Libre para controlar el CNE, para que ellos ganen las elecciones con fraude electrónico y, además, que Libre está dispuesto a quedarse en el poder por la fuerza”, advirtió la parlamentaria liberal. Con esta postura en el oficialismo, para la exprecandidata presidencial “cayó por completo la careta y el telón ya está en el suelo; los politiqueros en Libre, nuevos extorsionadores de corbata, mostraron su verdadera cara”.

“Trataron de impedir que los ciudadanos ejercieran el sufragio el 9 de marzo con las ausencias injustificadas de Marlon Ochoa, cometiendo delito al obstaculizar el cronograma de las actividades del CNE e impidiendo el funcionamiento del CNE”, rememoró Espinoza.