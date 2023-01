Doris Gutiérrez dice que elección de PGR “no fue la correcta”

La designada presidencial Doris Gutiérrez consideró que la elección del procurador y subprocurador tuvo vicios de ilegalidad, siguiendo a la denuncia hecha por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Asimismo, lamentó que la Corte Suprema de Justicia no se haya pronunciado cuando se introdujeron recursos.

“La elección no fue la correcta ni la que establece la ley, pero yo no debo facultar si fue legal o no. Es preocupante esta situación porque en su momento cuando se nombró a estos dos funcionarios se presentaron recursos ante los organismos jurisdiccionales, la pregunta es por qué la Corte no se pronuncia”.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció ante el Ministerio Público a Manuel Antonio Díaz Galeas, procurador de la república, y Tomás Emilio Andrade Rodas, subprocurador, por haber incumplido el requisito de ser abogados y notarios.

El CNA basó su denuncia en lo que establecen los artículo 229 y 309 de la Constitución.