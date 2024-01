Con diputados suplentes ratificaron a Mario Segura como jefe de bancada del PL

Segura, quien es un hombre cercano a poder, venció la nominación del diputado Rumy Bueso, que era impulsada por diez congresistas que aspiran a que el Partido Liberal se desmarque de los intereses del oficialismo.

El diputado Yuri Sabas dijo que “yo soy de la fiel creencia de que el Partido Liberal requiere renovación, necesita una línea clara de oposición, no necesita medias tintas ni que esté como gelatina. Personalmente soy amigo de Mario, pero creo que él no debió seguir”.

Segura dijo: “Yo he cometido errores y los acepto, pero esos errores que he cometido los acepto como Mario Segura y como jefe de bancada, pero los aciertos que he tenido en este Congreso se los debo en gran parte a mi compañero Rumy y a los demás”.

Rumy Bueso obtuvo el respaldo de los diputados Alfredo Saavedra, Marlon Lara, Mauricio Villeda, Yuri Sabas y Marco Rodríguez, entre otros.