Diputados del PSH tildan de antidemocrático a Redondo

Los nueve diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH) desconocieron como compañero de bancada a Luis Redondo , titular del Congreso Nacional, tras no permitir que Maribel Espinoza estuviera en la reunión de jefes de bancada ayer.

Seguidamente, la bancada del PSH realizó una conferencia de prensa donde aseveraron que Redondo ya no forma parte de la institución y responde a los intereses de Libertad y Refundación (Libre).

Aunque ellos no pueden expulsar a Redondo, los parlamentarios del PSH reafirmaron que “sí reconocemos a Redondo como presidente del Congreso Nacional, pero no como miembro de la bancada, ya no lo consideramos como compañero de bancada”, dijo Carlos Umaña.

“Se pasó al lado de Libre, él ya no es miembro de nuestra bancada y no sabemos cómo va a quedar si independiente”, agregó Umaña.

Tomás Ramírez precisó que “el tripartidismo se une para continuar impartiendo injusticia contra el pueblo hondureño y para dar impunidad a los corruptos”, en relación con las negociaciones donde el partido no fue incluido.