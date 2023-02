“Partido Liberal fue clave para consenso”: Tomás Zambrano

Tomás Zambrano jefe de bancada del Partido Nacional se refirió al consenso logrado para la elección de la Corte Suprema de Justicia para los siguientes siete años.

Tras concluir la reunión con Luis Redondo y los demás jefes de bancada, Zambrano comenzó diciendo que lamentaba que el Partido Salvador de Honduras (PSH) fuese el gran ausente en la reunión.

“Lamentamos que el PSH no nos pudo acompañar, no pudo ingresar a la reunión... Estamos llegando a este consenso que espera Honduras, para poder elegir una Corte a la medida del pueblo hondureño, una Corte independiente, objetiva e imparcial, una Corte que no tenga dueños y que no tenga jefes”, comenzó Zambrano.

“El Partido Nacional no le ha apostado a que la actual Corte permanezca por más tiempo”, agregó, en referencia a los señalamientos de otras fuerzas políticas que insinuaron que desde esa bancada se impulsaba el continuismo del pleno actual.

“Primero Dios que este miércoles elijamos una Corte, no a la medida de Libre, ese ha sido el compromiso del Partido Nacional, buscar una nómina que nos garantice que Libre no va a tener mayoría en la Corte Suprema de Justicia”, enfatizó.

Según Zambrano, su condición está fundamentada en el sentir de la población, pues aseguró que constantemente recibe mensajes en donde la gente expresa preocupación ante la idea de que Libertad y Refundación domine el Poder Judicial.

“Nos envían mensajes de todas partes del país, sindicatos, gremios... Que si Libre tiene mayoría en la Corte Suprema de Justicia nos podría llevar a una Constituyente, podría atentar contra la vida y la familia y ese es el cuidado que hemos tenido”, indicó.