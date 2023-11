Crisis en el CN viene desde la elección de la directiva en 2022

Tegucigalpa

Frente a la agudizada crisis que afronta el Congreso Nacional, sectores aseguran que la aprobación de leyes o la imposición de autoridades sin cumplir los requisitos y sin tener los votos, se volvió una costumbre desde el inicio de la gestión de Luis Redondo y su directiva.

A criterio de un segmento de sociedad civil, la situación actual del Congreso fue un detonante de una crisis que viene siendo arrastrada desde el asenso al poder de la actual directiva electa en base a la fuerza, violencia e intimidación en enero de 2022 con la aprobación de solamente 44 diputados.

“En Honduras la presidencia y junta directiva del Congreso no fue electa por la mayoría, la elección de la Fiscalía no fue electa por la mayoría, entonces se va alejando del modelo democrático y lo que tenemos es una minoría que reprime a la mayoría, esto no es democrático y genera consecuencia”, explicó el analista y exdiputado Raúl Pineda.

Cuestionó que “la democracia está muy cerca de ser una declaración retórica, nadie se había atrevido a tomar una decisión en el Congreso Nacional teniendo una minoría de votos”.

Isaías Barahona, exvicecanciller y miembro del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), dijo que “Honduras transita por una situación grave, la tormenta que más daño nos ha causado fue el nombramiento de los fiscales interinos con todas las triquiñuelas políticas”.

Durante las dos legislaturas el Congreso nombró sin la cantidad de votos necesarios y los requisitos al cargo establecidos dentro de la Constitución, al procurador general y los dos fiscales interinos.

Debido a la elección de los titulares interinos del MP por imposición de nueve diputados, sectores nacionales e internacionales condenaron la violación a las leyes, la Constitución y los actos de violencia orquestados por colectivos de Libre contra la oposición.