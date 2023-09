“La Uferco no va a suplantar al fiscal general, ellos van a seguir como Uferco”: Tomás Zambrano

Según el comunicado de la bancada: “Al producirse la vacante de las más altas autoridades del Ministerio Público , el ejercicio de la acción penal pública, especialmente en aquellos casos relacionados al latrocinio, saqueo y despojo de los bienes del pueblo hondureño, la sigue ejerciendo la Uferco , en tanto no se elija un nuevo fiscal general, de acuerdo con el decreto 67-2022 aprobado por el Congreso Nacional”. Indica que el poder otorgado a las fiscalías especiales y los fiscales en particular es por tiempo indefinido, por tanto, la acción penal pública en los delitos comunes está garantizada.

La diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinoza, declaró sobre el particular que quién debe asumir, en todo caso, en ausencia del fiscal general Óscar Chinchilla y el fiscal adjunto, Daniel Sibrián, es el director de fiscales, José Mario Salgado, basado en la ley del MP. “Yo espero que Libre no vaya a comprometer a un fiscal tan íntegro como Luis Javier Santos. Él es el titular de una unidad dentro del Ministerio Público, pero no es el director de fiscales. Y el artículo 18 de la ley del Ministerio Público es claro, que en caso de que abandonen su cargo el fiscal Chinchilla y el fiscal Sibrián, solo en ese caso el director va a asumir la responsabilidad de manejar el MP mientras no hayamos electo fiscal general y fiscal adjunto”, subrayó. “Quién diga que la Uferco va a asumir esa responsabilidad, le está mintiendo a Honduras“, recalcó.

En consonancia con Espinoza, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, manifestó que “la Uferco no va a suplantar al fiscal general, ellos van a seguir como Uferco”. Aclaró que tanto el fiscal general y como el adjunto siguen en funciones de acuerdo al artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

“Si falta el fiscal general va tener la titularidad el fiscal adjunto y si falta el adjunto va tener la titularidad del Ministerio Público el director de fiscales”, expresó Zambrano. El diputado oficialista Ramón Barrios, insistió que “a partir de mañana (hoy) Luis Javier Santos está facultado para presentar requerimientos fiscales contra los corruptos de este país, incluidos algunos del Partido Nacional”.