Auguran que hasta el otro año elegirán al fiscal general

A 58 días del inicio de la parálisis que mantiene estancado el Congreso Nacional, diputados del oficialismo auguran que este año no habrá elección del fiscal general ni del adjunto, debido a los desacuerdos entre las fuerzas políticas.

“Viendo a la oposición y los dos bloques no va a haber consensos, no vamos a negociar impunidad; viendo el panorama no habrá sesiones también; ojalá se pongan de acuerdo desde arriba (cúpulas políticas)”, apuntó el diputado de Libre Yahvé Sabillón.

A criterio del parlamentario oficialista, a escasos dos meses para concluir este año y la segunda legislatura, no hay un panorama favorable para que Libertad y Refundación (Libre) en conjunto con la directiva logre obtener los acuerdos con la oposición.

Pese a las numerosas reuniones convocadas por Luis Redondo, hasta la fecha aún no hay acuerdos para la elección, por lo que las bancadas siguen firmes en sus posturas.