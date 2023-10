Luis Redondo mantiene al Congreso Nacional en una histórica parálisis

Oposición se convocará el martes

Las bancadas de oposición (PL, PN y PSH) se autoconvocarán a una sesión extraordinaria el próximo martes de no ser convocados por la directiva del Congreso Nacional a fin de concluir con la parálisis legislativa. “Los ilegales no han convocado a sesión. Hemos tenido diálogos con los congresistas del PSH y Partido Liberal, y desde ya manifestamos que nos presentaremos a sesionar el martes a las 10:00 de la mañana”, anunció el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. La diputada del PSH, Maribel Espinoza explicó que la convocatoria se realizará de acuerdo con la Constitución en el artículo 190. La convocatoria es respaldada por el Partido Salvador de Honduras y varios liberales, sin embargo, hasta el momento aún no han fijado su posición al respecto.