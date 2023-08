Diputados de oposición no aprobarán préstamos chinos

Los diputados de oposición, principalmente del Partido Nacional , no permitirán que el gobierno central adquiera préstamos de bancos de China para financiar para financiar obras de infraestructura, como puertos marítimos, porque ha demostrado en más de un año y medio de no tener capacidad para ejecutar el Presupuesto Nacional de la República.

Según la máxima autoridad de la ENP, con $240 millones, que prestaría el Eximbank, China Harbour Engineering Company (CHEC) CHEC dragaría el puerto, ampliaría el muelle e instalaría dos grúas para descargar buques portacontenedores y con otra cantidad de dinero prestado por esta misma entidad china construiría 50 kilómetros del canal seco de cuatro carriles, entre San Lorenzo y Goascorán.

Pero “ante cualquier iniciativa de financiamiento la gran pregunta es para qué quieren recursos si no los ejecutan, no hacen el gasto de inversión pública donde se requiere. Me hablan de puertos, pero yo le preguntaría a la gente del gobierno dónde están los medicamentos de los hospitales, dónde están los recursos para el mantenimiento de las obras viales, dónde está la inversión pública para generar empleo. No hemos visto nada de esto, lo que hemos visto es improvisación”, advierte Midence.

Los diputados nacionalistas, según Midence, “con el antecedente nefasto que pasó con el CAF (Corporación de Fomento Andino) estaría muy reacios a aprobar cualquier financiamiento, cuando todos los procedimiento y técnicas legislativas la avaden con tal de conseguir un beneficio político y lo otro es que para un proyecto de alta envergadura, como un puerto, se requiere de estudios y análisis que implica mucho tiempo”.