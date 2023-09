Carlos Estrada estuvo preso en celda por 24 horas

Carlos Javier Estrada, subsecretario de Prensa del Gobierno y director de Canal 8, permaneció bajo arresto y recluido en una celda de la posta del barrio El Edén por conducir en estado de ebriedad y agredir verbalmente a agentes policiales.

Según el reporte de la UMEP-01 del barrio Los Dolores, se interpuso la denuncia por parte de un ciudadano a las 10:30 horas del lunes 25 de septiembre donde “una persona en estado de ebriedad se encontraba dentro de un vehículo, manifestando que era policía de nombre Carlos Javier Estrada Muñoz, de 36 años de edad”.

El parte policial indica que al momento de requerirlo “nos percatamos que efectivamente estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas conduciendo un vehículo y se le pidió que se bajara del vehículo, se resistió y nos habló con palabras (soeces) como ser ‘hijos de p...’, ‘mediocres’, ‘sicarios’, ‘ignorantes’, por lo tanto se procedió a hacer uso de la fuerza necesaria respetando todos los derechos plasmados en la Constitución de la República del uso de la fuerza”.

Agrega que los uniformados lo bajaron del vehículo y le pusieron las esposas en calidad de detenido y luego trasladado a la estación policial, donde permaneció detenido por 24 horas.

Estrada manifestó que “tres policías de la patrulla 460 de la Policía Nacional, de manera violenta me sacaron del vehículo en el cual me encontraba estacionado. Fui esposado y una vez inmovilizado, recibí patadas en el piso. Les reclamé por la forma errada de su proceder pero no escucharon razones”.