¿Qué viene después de la canicula?

“La temporada ciclónica de este año podría parecerse a lo que ocurrió en 1998 con el Huracán Mitch, en 2010 con la Tormenta Tropical Agatha y en 2020 con Eta y Iota”, según informó Copeco.

No obstante, el director de Cenaos manifestó que “un evento como el Mitch, no. Hay altas probabilidades de un fenómeno de alta categoría, pero no como el Mitch; este es un evento extremo, lo peor que nos podría pasar, pero siempre se debe estar preparado para lo peor”.

Ante la amenaza de un evento de grandes magnitudes, Argeñal aseguró que es muy difícil “saber en qué mes será, si en septiembre, octubre o noviembre”.

Desde Copeco, según estudios, la zona norte y sur serán las más afectadas por estos fenómenos.