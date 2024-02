Baja productividad legislativa en el Congreso Nacional

Tegucigalpa

A falta de una agenda legislativa real, diputados señalan que el Congreso Nacional continúa sumergido en una parálisis legislativa indirecta.

En casi cuatro semanas de haberse instalado la tercera legislatura, en el hemiciclo no se priorizan, no se discuten y mucho menos se aprueban temas de importancia nacional, los que siguen engavetados.

Durante las cuatro primeras semanas de sesiones, el Congreso solamente ha aprobado seis nuevos endeudamientos enviados por el Poder Ejecutivo, el paquete de amnistías municipal, el vehicular y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el presupuesto general de la república para el ejercicio fiscal 2024.

“Estamos viendo que pasamos de una parálisis legislativa y hoy lo que tenemos es una flacidez de la misma parálisis, han envuelto en cosas no sustanciales al Poder Legislativo, realmente tenemos más de lo mismo, no estamos haciendo una producción en desarrollo del país”, señaló Claudia Ramírez, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Merary Díaz, parlamentaria nacionalista, aseveró que “continuamos en una parálisis legislativa, continuamos sin rumbo ni dirección de cuál es la agenda del Poder Legislativo. No vemos una agenda clara, no más la del Ejecutivo, seguimos viendo que no hay liderazgo. Lo que vamos a seguir viendo es ir a sesiones, hablar casi a todo el pleno”.