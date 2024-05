Baja producción, plagas y hongos afectan la agricultura

“Esto es causa del calentamiento global. La roya es una enfermedad que está en la caficultura, pero entre el año pasado y este año nos ha atacado más. Lo que está ocurriendo en las fincas no es normal. Yo tengo seis manzanas y en esta cosecha que pasó saqué algunos 80 galones de café en pergamino, normalmente sacó hasta 800 galones”, dijo Vásquez.

La roya es provocada por el hongo patógeno “Hemileia vastatrix”, el cual se propaga a través del viento por medio de las esporas del follaje. Las plantas afectadas por esta enfermedad presentan manchas amarillas, posteriormente marrón oscuro, hasta que se vuelven negras.

“En estos días fumigué la finca, le puse abono. Espero recuperarla, si no me tocará cortar todas las plantas y hacer una nueva finca. Por no tener lluvias seguidas, la tierra está seca y las plantas débiles, por eso son atacadas por los hongos y enfermedades con mayor facilidad”, expresó Vásquez.

En Intibucá, Marlon Martínez, regidor de este municipio, registra una caída del 50% en la producción de papas en sus plantaciones por carecer de fuentes de agua por ausencia de suficientes lluvias en esta región, que comúnmente goza de temperaturas más bajas.

“El rendimiento ha bajado por falta de agua. Cualquier cultivo, si no tiene agua, se ve afectado. En condiciones clave podemos producir hasta 500 quintales por manzana, actualmente, por no tener agua, unos 250 quintales: bajó a la mitad”, manifestó.

Martínez cree que la situación que están viviendo “los productores de papa que se confiaron, los que no esperaban esta sequía, no es normal. Quienes han tenido nacimientos de agua antes regaban los cultivos dos veces por semana, ahora lo hacen una vez por semana”.