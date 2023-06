Agónica es la espera de familiares de las reclusas hospitalizadas

Sin embargo, tras haber transcurrido todo este tiempo, las autoridades no han dejado ingresar a los familiares, dejándolos afuera y a la deriva, solo provocándoles desesperación al intentar querer verlas.

“Siento que me muero, aquí solo salen a decirnos que están estables, pero lo que uno necesita es poder verlas, lo que pasó fue culpa de esa cárcel y no es justo que no nos dejen entrar a verlas”, lamentó la familiar de Aleyda Lagos, una de las reclusas internas en el Hospital Escuela.

Muchos familiares permanecen afuera del hospital, incluso, parientes que hasta horas después de la tragedia el martes se dieron cuenta y quieren saber si su familiar está hospitalizada o peor aún, muerta.