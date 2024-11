Algodón donado por Jorge Cálix es cosmético y no hospitalario, según el Hospital Escuela

Fondos

- Según Cálix, él no maneja fondos públicos, no tiene como ella -la ministra- un jugoso salario, no es funcionario del Ejecutivo, no tiene fondos públicos, ni ha recibido subsidios, ni fondo departamental, pero con el dinero de su familia compró algodón.

- 6.5 millones de lempiras le dan a “un diputado propietario y 6.5 millones de lempiras a un suplente. Se le da a los de Libre, a los que se agachan, a los que se hincan”, afirmó Cálix.