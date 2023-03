$60 millones se adeudan a Venezuela por Petrocaribe

Tegucigalpa

El Estado hondureño arrastra una millonaria deuda con Venezuela por concepto de préstamos y servicios adquiridos con Petrocaribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas en el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009).

Wilfredo Cerrato, extitular de la Secretaría de Finanzas, reveló a este rotativo que la mora solamente con Petrocaribe por el petróleo ingresado en aquella época era de 59.8 millones de dólares hasta marzo de 2022.

El millonario endeudamiento vence en 2032 y tiene un servicio anual de $4.8 millones, que es el pago de capital e intereses al año.

El trato con Petrocaribe fue que se proporcionaba combustible a Honduras y “había que pagar al contado por parte de los importadores de petróleo, y de ese pago total, el 50% quedaba en crédito con condiciones favorables y el 50% de contado, un 50% es el que se cobra”, recordó el economista Julio Raudales.

Se buscó a Rixi Moncada, actual ministra de Finanzas, para preguntarle sobre el monto de la deuda actual, pero la funcionaria no respondió los mensajes ni llamadas. En torno a la obligación con el Alba, se le consultó al expresidente Porfirio Lobo Sosa si en su administración pagaron un centavo, no obstante, afirmó que “con el Alba no recuerdo que hayamos tenido deuda”.