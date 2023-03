En La Lima urgen de un proyecto de recanalización en el río Chamelecón

Los pobladores y autoridades municipales hacen un llamado al Gobierno central para que hagan la recanalización del meandro en el río Chamelecón, sector de Guaruma Uno. De no hacerse el proyecto, aseguran que están vulnerables a las inundaciones.

A pesar de que en los últimos años en el municipio han ejecutado varios proyectos para reducir los riesgos a las inundaciones, aún hacen falta otras obras importantes.

Delmis Cardona, coordinador del Comité de Emergencia Municipal (Codem), manifestó que necesitan la recanalización de todo el meandro para que el río Chamelecón vuelva a su cause natural, porque con Eta y Iota se desvió completamente y está atacando el bordo de la margen izquierda, que es el que protege todo el centro de La Lima y el aeropuerto.

“Para proteger el municipio también necesitamos la recanalización del canal Maya, porque hay varios puntos que están completamente desconformados y es necesario que quede con su diseño original y es que ahí se reparó todo lo que son los bordos, pero la caja hidráulica tiene partes con mucho daño y de no hacerse, son puntos vulnerables cuando el canal Maya se active”, explicó Cardona.

Lempira Rodríguez, ganadero y agricultor de La Lima, expresó que “de no hacerse el proyecto se inundaría directamente toda La Lima, este es el punto más vulnerable porque no hay bordo que detenga la fuerza del río, pero estamos a tiempo, ya que es verano y el río está en nivel bajo”.

El ganadero explicó que el Gobierno sí ha hecho obras como dragados y reparaciones en las que han invertido millones, pero sin ese otro proyecto todo quedará en nada porque asegura que se inundará todo el municipio.

Ramón Morán, presidente de la junta de aguas de Guaruma Uno, dijo que “ya no queremos volver a vivir la pesadilla de las inundaciones, nuestra comunidad está aledaña al río Chamelecón y de no hacerse la recanalización seremos los primeros en inundarnos, nosotros salimos nadando cuando Eta y Iota, perdimos todo lo que teníamos y todavía no nos recuperamos.Por lo que pedimos a las autoridades que hagan este proyecto ahora que estamos a tiempo de prevenir otro desastre”.