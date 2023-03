El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Mauricio Rivera, fue denunciado por Katherin Vanessa Galo, quien fuera su abogada durante el proceso que le representó la inhabilitación de su cargo en el Congreso Nacional.

El congresista del departamento de Choluteca es acusado por Katherin Galo por amenazarla con promover su destitución del cargo como coordinador regional de la Secretaría del Trabajo en Choluteca.

“El puesto lo obtuve por propuesta del diputado Mauricio Rivera, persona a quien yo defendí legalmente cuando tuvo el problema de la inhabilitación. Resulta que el diputado simple y sencillamente me dio la espalda, ahora por capricho personal o porque de repente yo destapé que él quería meter a la Secretaría a ocupar las vacantes que existen a personas que no son de nuestro partido”, detalló la abogada.

También Katherin Galo indicó que Mauricio Rivera cumplió sus amenazas y por medio de la titular de la Secretaría de Trabajo, Sarahí Cerna, le fue notificada su destitución en su cargo.

“El tipo se ha molestado y me amenazó y está cumpliendo su amenaza, exigiendo que a mí me destituyan del cargo y lamentablemente las autoridades de la Secretaría de Trabajo, principalmente la ministra, me ha mandado a notificar que yo ceso en mi cargo porque se me venció el acuerdo interino que me habían dado”, denunció.

La abogada dijo que este miércoles denunciará ante la Fiscalía al diputado Mauricio Rivera y a la secretaria del Trabajo, Sarahí Cerna.

Katherin Galo presentará la denuncia por los delitos de violencia contra la mujer, acoso laboral, abuso y tráfico de influencias.

“Efectivamente cabe el delito de violencia contra la mujer, porque este tipo me ha acosado laboralmente, me están obstaculizando, no me dan un motivo para salir de la Secretaría, sin embargo, está siendo avalado por la misma ministra, quien se está prestando para esto, porque me están desconociendo un acuerdo que es una resolución que está vigente, por lo cual ella también está cometiendo el delito de abuso de autoridad”, recordó.