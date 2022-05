Tiene 110 años y don Chemita aún trabaja limpiando solares

Un machete y una cuma son sus amigos fieles para el trabajo en la limpieza de solares. “Por muchos años, estas herramientas me han dado dinerito, porque yo estoy fuerte y no me canso de trabajar. Desde niño he estado en el campo en cultivos de maíz y frijoles”, expresó.

“Por un solar me dan hasta 250 lempiras, pero antes hacía varias tareas”, lo que significa varias manzanas de tierra. Fue padre de tres hijos, dice que dos murieron y otro se dio cuenta de que vivía en San Pedro Sula. “

Yo me casé varias veces, viví como con diez mujeres, pero nueve se murieron, solo la última está viva, pero la llevaron a un asilo de ancianos”, contó.

José María vive con una sobrina, que a pesar de vivir en pobreza se hace cargo de los gastos del anciano; pero Chemita es agradecido y cuando consigue trabajitos colabora con algunos gastos de comida.

“Estos muchachos se asustan de mi edad y yo me siento como de 15 años, estoy fuerte, no tengo enfermedades, una rodilla me duele algunas veces; pero me dan medicinas, ya tengo dos vacunas contra el covid-19. Al venir las enfermeras me pongo otras porque siempre tenemos que cuidarnos”, relató el anciano mientras mantenía puesta su mascarilla.

Sonia Pineda comentó que todos los habitantes del municipio lo cuidan. Se sienta horas a platicar y da consejos a los jóvenes, algunos lo llevan a dar paseo en mototaxi por el pueblo y no le cobran porque lo quieren como a un abuelo.

“Lo admiramos porque es una persona fuerte y saludable, es el abuelo mayor de esta comunidad, lo consideramos la reliquia de San José de Colinas. Lamentablemente, las autoridades no le dan ayuda. Como ve, es una persona muy pobre”, agregó Pineda, quien hace un llamado para que la alcaldía y otras autoridades apoyen a los adultos mayores del municipio.

Gloria Rivera, sobrina de Chemita, dijo que “ya no le quedaba familia, no tenía quien por él, por eso lo traje a vivir con nosotros.

A pesar de que somos pobres no le falta la comidita, duerme en una cocina sobre una colchoneta porque no tenemos más espacio, sale a caminar por el pueblo; pero siempre antes de irse y al regresar me da su bendición, me quiere como que fuera su hija y para mí es un padre”.