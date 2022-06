Hija de Juan Orlando Hernández revela qué le dijo él por correo electrónico

“Eres una bendición para mi vida”, esas son las palabras que el expresidente extraditado a Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, le habría dicho a su hija Daniela.

Fue la propia joven quien dio a conocer que su padre se mantiene en comunicación con su familia a través de correos electrónicos, mediante los cuales expresa cuánto extraña a sus hijos y esposa, Ana García.

“Hace unos días mi padre me escribió un correo donde me decía cuánto me ama, cuánto me extraña y que soy una gran bendición en su vida”, dice Daniela Hernández en un vídeo que publicó en la red social Tik Tok.

A su vez, manifestó que ella también ama y extraña al expresidente, quien está acusado en Nueva York de narcotráfico y delitos relacionados con armas, pero asegura que él volverá a Honduras y se reunirá con su familia.

