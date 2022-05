Tony sería testigo a favor de Juan Orlando Hernández para “aclarar el caso”, según defensa

Raymond Colón y Daniel Pérez , abogados defensores del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández , dieron a conocer recientemente que Juan Antonio Hernández sí declararía en el juicio de su hermano, pero lo haría a favor, no en contra.

Por otro lado, la defensa contó que Tony Hernández podría ser obligado a declarar si la Corte del Distrito Sur de Nueva York emite una orden de “Habeas Corpus ad testificandum”.

Según los abogados, de esa forma “la persona no se puede negar a testificar y no le aplica ninguna protección constitucional, ya que no va en calidad de acusado, va en calidad de testigo. El juez puede encontrar en desacato si una vez sentado a testificar no abre la boca”.