“EUA va a utilizar a Bonilla”: Raymond Colón

La defensa no conoce los nombres de los testigos

La defensa de Juan Orlando Hernández desconocía hasta ayer los nombres de los posibles narcos extraditados que la Fiscalía utilizará como testigos contra el expresidente hondureño. Mencionó que Juan Carlos Bonilla podría ser un testigo. El abogado Raymondo Colón dijo en conferencia virtual que “se puede asumir los mismos testigos que declararon en otros juicios”. “Imagino que varios de ellos declararán en este juicio aunque no tengan ningún conocimiento directo porque no existe de que el presidente Juan Orlando participó o se aprovechó del narcotráfico”. “Los van a presentar, los que se conocen, los que declararon en el pasado, van a dar una segunda exposición, lleno de mentiras, fabricaciones, exageraciones. Imagino que van a ver más de 50 testigos, algunos son funcionarios, exfuncionarios de EUA”, dijo Colón.