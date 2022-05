Obama, Trump y Biden podrían buscar la vía para evitar al juez Castel

Biden puede recurrir a este asidero legal “si esto puede interferir con su gobernación del país. Sin embargo, el presidente Trump y el presidente Obama no pueden usar esa defensa. Si son citados, como los vamos a citar a través de una orden jurídica, ellos tienen que comparecer. Imagino que Trump, como tiene problemas ya, lo están investigando, posiblemente él va a decir que tiene inmunidad, que tiene privilegio ejecutivo”, respondió Colón a una pregunta de LA PRENSA.

Los abogados reconocen que esos tres líderes, que han incidido en el destino del mundo en la última década y media, tienen la posibilidad de agotar recursos legales para no comparecer en un juicio si argumentan que pueden afectar la seguridad nacional de Estados Unidos y ocasionar problemas personales.

El abogado planteó que Trump no puede recurrir al “privilegio ejecutivo porque no tiene nada que ver con conversaciones o discusiones que él tuvo con sus asesores”.

“Trump está muy equivocado y todas las cortes, incluyendo la Corte Suprema, dijo que él tiene que declarar, tiene que presentar pruebas bajo orden jurídica. No tendría ninguna defensa, ninguna excusa”, dijo.

“Y lo mismo se puede aplicar al presidente Obama. Sin embargo, funcionarios tendrían que comparecer y no tienen ninguna defensa, objeción que se pueda aplicar en términos de su comparecencia como testigo. La otra cosa que también debemos pensar es que posiblemente lo único que podrían decir, fuera de lo que yo he dicho, los expresidentes, que pueden haber sido testigos o que tienen algo personal que tal vez los puede perjudicar, y yo no veo que eso puede pasar aquí”.