Herlinda Bobadilla tuvo 15 minutos para despedirse de su hijo muerto

“La señora Herlinda es una persona humilde, ama de casa y dice que ella desconoce sobre las actividades de sus hijos; sin embargo, se encuentra fortalecida, es una persona dedicada a las cosas de Dios”, agregó el abogado de Bobadilla, Pedro Mejía.

A la extraditable ya se le practicaron una serie de exámenes considerando su edad, no obstante, su representante legal afirmó que ella no tiene enfermedades de base que representen un peligro a su salud.

Al ser consultado sobre lo que ella le comentó durante su visita hoy acerca del día de su captura, el abogado respondió que “ella mencionó que estaba haciendo sus actividades de la casa, se alistaba para el ordeño de unas vacas y esperando a unos trabajadores que limpian potreros. Ella desconocía siquiera que sus hijos estaban allí, aunque sí miró que había algo raro entre el ambiente, fue de pronto cuando escuchó los disparos y policías llegaron para capturarla”.

El abogado Pedro Mejía aseguró que Herlinda Bobadilla no es ninguna narcotraficante, “ella me dijo que lo que pesa en su contra es el apellido de su familia, pero únicamente es una ama de casa, no anda en carros blindados ni tiene guardaespaldas”. Indicó también que como abogado le sugirió a Herlinda y su familia que Juan Carlos Montes Bobadilla, quien permanece prófugo, se entregue voluntariamente ante la justicia para evitar un mayor daño del que ya están experimentando.