Gobierno entrega donación de medicamentos para beneficiar a 4 mil niños de la Fundación ACOES

Comayagüela

En un significativo esfuerzo por fortalecer la salud infantil y respaldar el acceso a la educación en sectores vulnerables, el Gobierno del presidente Nasry Asfura realizó una importante donación de medicamentos e insumos sanitarios en la Escuela Santa Teresa de Jesús, situada en la comunidad de la Nueva Capital. Esta ayuda institucional está destinada a proteger la salud de cuatro mil niños y niñas que asisten a cuatro centros educativos administrados por la organización humanitaria, asegurando así un acompañamiento médico preventivo y asistencial para la población estudiantil de la zona.

La Escuela Santa Teresa de Jesús se erige como un pilar fundamental en la comunidad de la Nueva Capital, una zona caracterizada por enormes retos socioeconómicos. Este centro educativo no solo brinda formación académica de calidad a cientos de menores, sino que también funciona como un espacio seguro de protección social, desarrollo comunitario y nutrición. Gracias a la constante labor realizada en sus instalaciones, la escuela permite que niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad encuentren oportunidades reales de superación e integración social.

Esta importante donación médica fue canalizada e impulsada a través del trabajo de la Fundación ACOES (Aprendo, Como, Educo y Sostengo), una entidad sin fines de lucro de profunda trayectoria y reconocimiento por su incansable labor en favor de la niñez y juventud. ACOES desarrolla programas socioeducativos integrales que garantizan alimentación, útiles escolares, apoyo médico e infraestructura en los sectores más empobrecidos, permitiendo que miles de estudiantes permanezcan dentro del sistema educativo y transformen sus comunidades.

Con esta entrega de insumos médicos, las autoridades gubernamentales y la Fundación ACOES reafirman su compromiso conjunto de velar por el bienestar integral de la niñez. El suministro oportuno de medicamentos garantiza un entorno de aprendizaje más saludable y seguro, sentando las bases para que los más de cuatro mil alumnos beneficiados puedan desarrollarse plenamente y construir un mejor futuro para sus familias y el país.