Gira de la Confianza llega a Honduras para impulsar la integridad empresarial

San Pedro Sula. La Gira de la Confianza 2026 llegará este jueves 27 de agosto a Honduras, con un encuentro empresarial que reunirá en San Pedro Sula a representantes del sector privado para analizar el papel de la confianza en la gestión, la reputación y la competitividad de las organizaciones. La actividad es impulsada por E&N, DATOS Group y PIZZOLANTE, que presentarán durante la jornada los resultados en Honduras y Centroamérica de la Cuarta Edición de El Valor de la Confianza, así como el nuevo Índice de Confianza Institucional.

El encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones Emprendedores de Expocentro, donde también serán reconocidas las empresas, marcas y líderes empresariales que obtuvieron los mayores niveles de confianza en Honduras, de acuerdo con los resultados de la nueva medición. La agenda contará con la participación de destacados empresarios hondureños, entre ellos Jorge Canahuati, presidente de Grupo Opsa y E&N; Mario Faraj, presidente de FUNDAHRSE; y Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC). También formarán parte del diálogo Carlos Girón, vicepresidente ejecutivo de Imagen Corporativa y Comunicaciones de Banco Atlántida; Allan Deware, CEO de Pinturas Americanas; y Ángelo Casco Bruni, gerente general de Molino Harinero Sula. La conversación será moderada por Claudia Díaz, directora ejecutiva de FUNDAHRSE, institución aliada de la iniciativa en Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los principales ejes del encuentro será la relación entre confianza, reputación, integridad y desempeño empresarial, con énfasis en la manera en que estos factores pueden influir en la generación de valor y en la construcción de relaciones duraderas con empleados, clientes, socios comerciales y comunidades.

Los participantes abordarán además cómo la credibilidad se construye desde las decisiones cotidianas de las empresas, tanto en la gestión interna y el trato con sus colaboradores como en el cumplimiento de compromisos con clientes y proveedores y en la relación con la sociedad.

El Valor de la Confianza

La investigación El Valor de la Confianza, elaborada por Estrategia & Negocios en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE, recoge este año la opinión de más de 5,900 participantes y busca identificar las empresas, marcas, líderes e instituciones que generan mayores niveles de confianza entre el público informado y la población general. Los resultados también permitirán analizar el impacto que puede tener la confianza sobre distintos aspectos de la actividad empresarial, entre ellos la disposición de los consumidores a probar productos, la capacidad de las compañías para afrontar crisis reputacionales y la legitimidad que construyen ante la sociedad.

Panelistas